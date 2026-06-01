Marché hebdomadaire de Lieurey Lieurey
Marché hebdomadaire de Lieurey Lieurey jeudi 18 juin 2026.
Lieurey
Marché hebdomadaire de Lieurey
Place de la mairie Lieurey Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:00:00
fin : 2026-10-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-20 2026-06-25 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22
Le marché de Lieurey a lieu le jeudi matin (4 exposants) et le samedi matin (3 exposants) sur la place de la mairie. .
Place de la mairie Lieurey 27560 Eure Normandie +33 2 32 57 90 38 mairie.lieurey27@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire de Lieurey
L’événement Marché hebdomadaire de Lieurey Lieurey a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge
À voir aussi à Lieurey (Eure)
- Foire aux harengs Lieurey 11 novembre 2026