Lieurey

Marché hebdomadaire de Lieurey

Place de la mairie Lieurey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-10-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-20 2026-06-25 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22

Le marché de Lieurey a lieu le jeudi matin (4 exposants) et le samedi matin (3 exposants) sur la place de la mairie. .

Place de la mairie Lieurey 27560 Eure Normandie +33 2 32 57 90 38 mairie.lieurey27@gmail.com

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English : Marché hebdomadaire de Lieurey

L’événement Marché hebdomadaire de Lieurey Lieurey a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge