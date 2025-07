Marché hebdomadaire de Longuyon Longuyon

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 09:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21

Tous les vendredis de 9h00 à 12h00, marché dans la rue de l’hôtel de ville, à Longuyon.Tout public

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

English :

Every Friday from 9am to 12pm, market in Rue de l’Hôtel de Ville, Longuyon.

German :

Jeden Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr Markt in der Rue de l’Hôtel de Ville in Longuyon.

Italiano :

Ogni venerdì dalle 9 alle 12, mercato in rue de l’hôtel de ville, Longuyon.

Espanol :

Todos los viernes de 9 a 12 h, mercado en la rue de l’hôtel de ville, Longuyon.

