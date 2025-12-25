Marché hebdomadaire de Lormes, Place François Mitterrand Lormes
Marché hebdomadaire de Lormes, Place François Mitterrand Lormes jeudi 25 décembre 2025.
Marché hebdomadaire de Lormes
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Début : 2025-12-25 08:30:00
fin : 2037-08-06 12:30:00
2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07
Le marché hebdomadaire de Lormes se déroule tous les jeudis matin, sur la place François Mitterrand et sous le marché couvert. Le nombre d’exposants dépend de la saison mais vous trouverez légumes, poissons, fromages, miel, vêtements… .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr
