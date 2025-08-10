Marché hebdomadaire de Malemort Malemort

Marché hebdomadaire de Malemort Malemort dimanche 10 août 2025.

Marché hebdomadaire de Malemort

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Chaque dimanche, de 8h à 13h, le Corrézium s’anime avec le marché hebdomadaire.

Retrouvez de nombreux commerçants, producteurs locaux et artisans réunis pour vous proposer une grande variété de produits frais, spécialités régionales, fruits et légumes de saison, fromages, charcuteries, pains artisanaux, et bien plus encore.

Profitez également de notre bar installé sous le marché pour prendre un café, un jus frais ou partager un verre entre amis. Un vrai moment de détente au cœur de l’animation dominicale !

En plus des étals riches en saveurs, profitez d’une ambiance conviviale avec des animations gratuites pour toute la famille expositions, vides greniers, événements associatifs…

8h-13h au Corrézium, tous les dimanches .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

L’événement Marché hebdomadaire de Malemort Malemort a été mis à jour le 2025-08-05 par Brive Tourisme