MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE MAYENNE

Place Georges Clémenceau Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-27 08:00:00

fin : 2025-12-29 13:00:00

2025-12-27 2025-12-29

Baladez-vous au marché de Mayenne pour faire le plein de fruits et légumes de saison, de produits laitiers, de viande ou encore de produits artisanaux !

Le lundi matin, vous retrouverez des produits alimentaires et des vêtements.

Le samedi matin, vous retrouverez des produits alimentaires place Clemenceau et place du 9 juin 44 .

Place Georges Clémenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37

Stroll through the Mayenne market and stock up on seasonal fruit and vegetables, dairy products, meat and artisanal products!

