MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE MAYENNE, Mayenne
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE MAYENNE, Mayenne samedi 27 décembre 2025.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE MAYENNE
Place Georges Clémenceau Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 08:00:00
fin : 2025-12-29 13:00:00
Date(s) :
2025-12-27 2025-12-29
Baladez-vous au marché de Mayenne pour faire le plein de fruits et légumes de saison, de produits laitiers, de viande ou encore de produits artisanaux !
Le lundi matin, vous retrouverez des produits alimentaires et des vêtements.
Le samedi matin, vous retrouverez des produits alimentaires place Clemenceau et place du 9 juin 44 .
Place Georges Clémenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll through the Mayenne market and stock up on seasonal fruit and vegetables, dairy products, meat and artisanal products!
L’événement MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2023-12-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne