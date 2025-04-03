Marché hebdomadaire de Montsauche-les-Settons Place de l’ancienne gare Montsauche-les-Settons

Marché hebdomadaire de Montsauche-les-Settons

Place de l’ancienne gare Devant la salle des fêtes Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 17:00:00

fin : 2038-06-24 20:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Marché hebdomadaire tous les jeudis de 17h à 20h devant la salle des fêtes. .

Place de l’ancienne gare Devant la salle des fêtes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 05 mairie-de-montsauche-les-settons@wanadoo.fr

English : Marché hebdomadaire de Montsauche-les-Settons

German : Marché hebdomadaire de Montsauche-les-Settons

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché hebdomadaire de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs