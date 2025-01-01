Marché hebdomadaire de Noailles Noailles

Devant l’Espace France Services Noailles Corrèze

Début : 2025-01-01

fin : 2025-03-05

2025-01-01 2025-01-08 2025-01-15 2025-01-22 2025-01-29 2025-02-05 2025-02-12 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-12 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-02 2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-14

Marché hebdomadaire de Noailles avec des produits locaux

La Ferme du Puy Lenty (Fromages et viande)

Poulet Totor (traiteur)

La Ferme du Vieux chêne (maraîcher)

Terre d’antan (maraîcher)

Tronche de Cake (pain, cake et gâteaux)

Brasserie TNT (anciennement la Brasserie du Causse)

A partir de 17h sur le parking de la salle polyvalente .

Devant l’Espace France Services Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 44 90 48

