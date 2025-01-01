Marché hebdomadaire de Noailles Noailles
Marché hebdomadaire de Noailles Noailles mercredi 1 janvier 2025.
Marché hebdomadaire de Noailles
Devant l’Espace France Services Noailles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-01-01
fin : 2025-03-05
Date(s) :
2025-01-01 2025-01-08 2025-01-15 2025-01-22 2025-01-29 2025-02-05 2025-02-12 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-12 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-02 2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-14
Marché hebdomadaire de Noailles avec des produits locaux
La Ferme du Puy Lenty (Fromages et viande)
Poulet Totor (traiteur)
La Ferme du Vieux chêne (maraîcher)
Terre d’antan (maraîcher)
Tronche de Cake (pain, cake et gâteaux)
Brasserie TNT (anciennement la Brasserie du Causse)
A partir de 17h sur le parking de la salle polyvalente .
Devant l’Espace France Services Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 44 90 48
English : Marché hebdomadaire de Noailles
German : Marché hebdomadaire de Noailles
Italiano :
Espanol : Marché hebdomadaire de Noailles
L’événement Marché hebdomadaire de Noailles Noailles a été mis à jour le 2025-08-19 par Brive Tourisme