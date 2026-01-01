Marché hebdomadaire de producteurs locaux à Oisseau Oisseau
Marché hebdomadaire de producteurs locaux à Oisseau
Place du village Oisseau Mayenne
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2027-11-16 19:00:00
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19
Tous les mardis après-midi, un marché de producteurs locaux à Oisseau à dominance alimentaire
Place du village Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 50 69 26
English :
Every Tuesday afternoon, a local farmers’ market in Oisseau with a focus on food
