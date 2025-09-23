Marché hebdomadaire de Rosières-en-Santerre Rosières-en-Santerre

Place de la République Rosières-en-Santerre Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 07:30:00

fin : 2025-12-23 12:30:00

Date(s) :

2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

Chaque mardi, le marché hebdomadaire s’installe le temps d’une matinée, afin de vous permettre de découvrir nos produits locaux mettant ainsi en avant nos saveurs et nos savoir-faire.

Pour vous il s’agit d’une occasion pour faire vos emplettes !

Place de la République Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

Every Tuesday, the weekly market takes place for a morning, giving you the chance to discover our local products and showcase our flavors and expertise.

For you, it’s an opportunity to do your shopping!

German :

Jeden Dienstag findet für einen Vormittag ein Wochenmarkt statt, auf dem Sie unsere lokalen Produkte entdecken können, die unsere Geschmäcker und unser Know-how in den Vordergrund stellen.

Für Sie ist es eine Gelegenheit, Ihre Einkäufe zu tätigen!

Italiano :

Ogni martedì, il mercato settimanale si svolge per una mattinata, dandovi la possibilità di scoprire i nostri prodotti locali e di mettere in mostra i nostri sapori e le nostre competenze.

È un’ottima occasione per fare la spesa!

Espanol :

Todos los martes, el mercado semanal tiene lugar durante una mañana, ofreciéndole la oportunidad de descubrir nuestros productos locales y dar a conocer nuestros sabores y saber hacer.

¡Es una gran oportunidad para hacer la compra!

