Marché hebdomadaire de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer

Le rendez-vous du dimanche

À Saint-Aubin-sur-Mer, le marché du dimanche matin est le rendez-vous incontournable des locaux et des touristes. En balade le Dimanche, un détour par le marché, place de la gare, est un must pour préparer un repas familial et local. Les producteurs, primeurs et commerçants vous accueillent avec le sourire et chaque arrêt est une expérience conviviale à partager.

Les produits de saison offrent une ribambelle de couleurs et de goût qui régaleront petits et grands.

Profitez du circuit court, à petit prix, directement du producteur à votre assiette.

Petit + Les douceurs sucrées ou salées d’I Gusti Del Sol, traiteur italien. .

English : Marché hebdomadaire de Saint-Aubin-sur-mer

On a Sunday stroll, a detour to the market at Place de la Gare is a must for preparing a local, family-style meal. Producers, greengrocers and shopkeepers welcome you with a smile, and every stop is a convivial experience to be shared.

German : Marché hebdomadaire de Saint-Aubin-sur-mer

Bei einem Sonntagsspaziergang ist ein Abstecher zum Markt auf der Place de la gare ein Muss, um ein familiäres und lokales Essen zuzubereiten. Die Produzenten, Frühblüher und Händler empfangen Sie mit einem Lächeln und jeder Halt ist ein geselliges Erlebnis, das es zu teilen gilt.

Italiano :

Quando siete in giro la domenica, una deviazione al mercato di Place de la Gare è d’obbligo se volete preparare un pasto locale in famiglia. Produttori, fruttivendoli e negozianti vi accolgono con un sorriso e ogni sosta è un’esperienza conviviale da condividere.

Espanol :

Los domingos, para preparar una comida familiar, es imprescindible desviarse al mercado de la Place de la Gare. Productores, verduleros y tenderos le recibirán con una sonrisa, y cada parada será un momento de convivencia.

