Marché hebdomadaire de Saint-Georges du Vièvre Saint-Georges-du-Vièvre

Place de la Mairie Saint-Georges-du-Vièvre Eure

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Le petit marché de Saint Georges du Vièvre réunit 3 exposants le mercredi matin. .

Place de la Mairie Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 2 32 42 80 42 mairie.saintgeorgesduvievre@wanadoo.fr

English : Marché hebdomadaire de Saint-Georges du Vièvre

