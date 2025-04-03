Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains

Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains

Place de la Mairie Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Début : 2025-11-06 09:00:00

fin : 2072-01-14 12:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Retrouvez tous les jeudis matin sur la Place Firmin Bazot, en face de la Mairie, vos produits locaux et artisanaux pour faire vos courses dans une ambiance chaleureuses et authentique de l’esprit village. .

Place de la Mairie Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87 mairie@sainthonorelesbains.fr

