Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains
Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains jeudi 6 novembre 2025.
Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains
Place de la Mairie Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 09:00:00
fin : 2072-01-14 12:30:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19
Retrouvez tous les jeudis matin sur la Place Firmin Bazot, en face de la Mairie, vos produits locaux et artisanaux pour faire vos courses dans une ambiance chaleureuses et authentique de l’esprit village. .
Place de la Mairie Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87 mairie@sainthonorelesbains.fr
English : Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains
German : Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché hebdomadaire de Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Rives du Morvan