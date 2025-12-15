Marché hebdomadaire de Sauviat sur Vige

Place du 11 Novembre 1918 Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-16

fin : 2026-04-07

2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Sur la jolie place jouxtant l’église venez apprécier et acheter de nombreux produits locaux. .

Place du 11 Novembre 1918 Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 30 28 mairie.sauviat@wanadoo.fr

English : Marché hebdomadaire de Sauviat sur Vige

L'événement Marché hebdomadaire de Sauviat sur Vige Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2025-12-12