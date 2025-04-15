Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver La Salle-les-Alpes

Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver La Salle-les-Alpes mercredi 24 décembre 2025.

Hautes-Alpes

Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver Route de Pré-Long La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-24

fin : 2025-04-15

Date(s) :

2025-12-24

Marché saisonnier.

.

Route de Pré-Long

La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 25 54 00 administrationgenerale@lasallelesalpes.fr

English : Winter Market

Seasonal market.

German :

Saisonaler Markt.

Italiano : Mercato inverno Villeneuve

Mercato stagionale.

Espanol :

Mercado estacional.

L’événement Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver La Salle-les-Alpes a été mis à jour le 2024-12-03 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon