Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver La Salle-les-Alpes
Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-24
fin : 2025-04-15
Date(s) :
2025-12-24
Marché saisonnier.
Route de Pré-Long
La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 25 54 00 administrationgenerale@lasallelesalpes.fr
English : Winter Market
Seasonal market.
German :
Saisonaler Markt.
Italiano : Mercato inverno Villeneuve
Mercato stagionale.
Espanol :
Mercado estacional.
L’événement Marché hebdomadaire de Villeneuve Hiver La Salle-les-Alpes a été mis à jour le 2024-12-03 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon