Marché hebdomadaire d’Epaignes Épaignes

Marché hebdomadaire d’Epaignes

Bourg Épaignes Eure

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Le marché d’Epaignes a lieu les samedis matins et compte environ 6 exposants. .

Bourg Épaignes 27260 Eure Normandie +33 2 32 57 88 30 mairie.epaignes@wanadoo.fr

