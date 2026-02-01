Marché hebdomadaire d’Epaignes Épaignes
Marché hebdomadaire d’Epaignes Épaignes samedi 14 février 2026.
Marché hebdomadaire d’Epaignes
Bourg Épaignes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Le marché d’Epaignes a lieu les samedis matins et compte environ 6 exposants. .
Bourg Épaignes 27260 Eure Normandie +33 2 32 57 88 30 mairie.epaignes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire d’Epaignes
L’événement Marché hebdomadaire d’Epaignes Épaignes a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge