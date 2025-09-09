MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’ERNÉE Ernée

Place Renault Morlière Ernée Mayenne

Début : 2025-09-09 05:00:00

fin : 2025-10-22

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20

Le Marché hebdomadaire (le mardi) de 9h00 à 12h30 est enraciné dans une tradition locale et regroupe une quarantaine de commerçants non sédentaires, dans des secteurs tels que l’habillement, l’alimentation (produits du terroir) et équipements de la maison.

Entre tradition et proximité, le marché assure un rôle essentiel d’animation et de convivialité dans la vie de notre ville. Il a ses fidèles, ses inconditionnels et ses visiteurs. On s’y balade, on y devine les odeurs car prendre le temps de faire son marché reste toujours un plaisir…

A Ernée, le marché hebdomadaire se déroule tous les mardis matin de 9h à 12h30 place Renault Morlière, rue Nationale, place Mazarin, place Thiers et place de l’Hôtel de Ville.

Chaque mardi, ce sont plus d’une trentaine de commerçants non sédentaires qui déballent dans ces rues. Un large choix vous est proposé confection femme et homme, sous-vêtements, chaussures, maroquinerie, CD-DVD, quincaillerie, literie, chaises, nappes, horticulture, primeurs, poissonnerie, boucherie-charcuterie, miel, rôtisserie, crêpes-galettes-saucisses, volailles mortes ou vivantes, etc. .

Place Renault Morlière Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 71 10

The weekly market (Tuesdays) from 9:00 am to 12:30 pm is rooted in a local tradition and gathers about forty non-sedentary traders, in sectors such as clothing, food (local products) and home equipment.

Der Wochenmarkt (dienstags) von 9.00 bis 12.30 Uhr ist in einer lokalen Tradition verwurzelt und umfasst etwa 40 nicht sesshafte Händler aus Bereichen wie Bekleidung, Lebensmittel (regionale Produkte) und Haushaltswaren.

Il mercato settimanale (il martedì) dalle 9.00 alle 12.30 è radicato in una tradizione locale e riunisce una quarantina di commercianti non sedentari in settori come l’abbigliamento, l’alimentare (prodotti locali) e le attrezzature per la casa.

El mercado semanal (martes), de 9:00 a 12:30 horas, está arraigado en una tradición local y reúne a unos cuarenta comerciantes no sedentarios de sectores como la ropa, la alimentación (productos locales) y el equipamiento del hogar.

