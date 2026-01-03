Marché hebdomadaire d’Ouroux en Morvan Le Bourg Ouroux-en-Morvan

Marché hebdomadaire d’Ouroux en Morvan

Le Bourg Autour de l’Eglise Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 08:30:00

fin : 2040-04-29 12:30:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Tous les dimanches de 8h30 à 12h30, notamment en saison estivale, vous pourrez trouver sur le marché Miels, volailles, fruits & légumes, fleurs, charcuterie, viande, fromages, pâtisseries, plats cuisines mais aussi des vêtements. .

Le Bourg Autour de l’Eglise Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 21 02 mairie.ouroux-en-morvan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire d’Ouroux en Morvan

L’événement Marché hebdomadaire d’Ouroux en Morvan Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs