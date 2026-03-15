Marché hebdomadaire du dimanche de Saint-Caprais de Bordeaux

Place du Village Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Petit marché local avec une dizaine de producteurs locaux; Rôtisserie, maraîcher, huîtres, boulanger… Tous les dimanches matin sur la place du village. .

Place du Village Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00

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English : Marché hebdomadaire du dimanche de Saint-Caprais de Bordeaux

L’événement Marché hebdomadaire du dimanche de Saint-Caprais de Bordeaux Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers