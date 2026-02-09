Marché hebdomadaire du lundi

ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 16:30:00

fin : 2026-12-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-02

Tous les lundis, retrouvez le petit marché des producteurs et artisans locaux à Arras-en-Lavedan.

Des produits frais et de qualité, en précommande et en vente directe pain artisanal, oeufs, fruits, légumes, tisanes, viandes, confitures, épicerie en vrac, et bien d’autres surprises.

ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Monday, you’ll find a small market of local producers and artisans in Arras-en-Lavedan.

Fresh, quality produce on pre-order and direct sale: artisan bread, eggs, fruit, vegetables, herbal teas, meats, jams, bulk groceries, and many other surprises.

