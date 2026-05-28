Marché hebdomadaire du mardi Place du commerce Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Marché hebdomadaire du mardi

Place du commerce Marché couvert Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 08:00:00

fin : 2027-05-18 12:30:00

Date(s) :

2027-05-18

Le marché alimentaire de la ville d’Aire sur l’Adour est ouvert le mardi et le samedi, tout au long de l’année, de 8h à 12h30 on y trouve près de 50 commerçants Ces horaires peuvent varier selon la météo et la saison.Le marché alimentaire d’Aire sur l’Adour se situe sous les Halles communément appelé marché couvert sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur. .

Place du commerce Marché couvert Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 47 00

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English : Marché hebdomadaire du mardi

L’événement Marché hebdomadaire du mardi Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-28 par Tourisme Aire Eugénie