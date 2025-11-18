Marché hebdomadaire du mardi Centre-ville Argelès-Gazost

Marché hebdomadaire du mardi

Tous les mardis et datant de 1292, le marché d’Argelès-Gazost est un rendez-vous incontournable où les commerçants et agriculteurs de la vallée proposent l’essentiel de la gastronomie et du terroir pyrénéen fromages, confitures, miel de montagne, viandes ovine et bovine, légumes frais et fruits de saison.

English :

Dating back to 1292, the Argelès-Gazost market is held every Tuesday, and is a must-see event where local traders and farmers offer the very essence of Pyrenean gastronomy and local produce: cheeses, jams, mountain honey, sheep and beef, fresh vegetables and seasonal fruit.

German :

Jeden Dienstag und aus dem Jahr 1292 stammend ist der Markt von Argelès-Gazost ein unumgänglicher Termin, an dem die Händler und Landwirte des Tals das Wichtigste aus der Gastronomie und dem Terroir der Pyrenäen anbieten: Käse, Marmeladen, Berghonig, Schaf- und Rindfleisch, frisches Gemüse und Obst der Saison.

Italiano :

Risalente al 1292, il mercato di Argelès-Gazost si svolge ogni martedì ed è un luogo imperdibile dove i commercianti e gli agricoltori locali offrono l’essenza stessa della gastronomia pirenaica e dei prodotti locali: formaggi, marmellate, miele di montagna, carne ovina e bovina, verdure fresche e frutta di stagione.

Espanol :

El mercado de Argelès-Gazost, que data de 1292, se celebra todos los martes y es un lugar de visita obligada donde los comerciantes y agricultores locales ofrecen la esencia misma de la gastronomía pirenaica y los productos locales: quesos, mermeladas, miel de montaña, carne de ovino y vacuno, verduras frescas y fruta de temporada.

