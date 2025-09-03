Marché hebdomadaire du mercredi Village Barèges

Marché hebdomadaire du mercredi Village Barèges mercredi 3 septembre 2025.

Marché hebdomadaire du mercredi

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-03 09:00:00

fin : 2025-10-31 13:00:00

2025-09-03

Tous les mercredis, marché de pays.

Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Wednesday, local market.

German :

Jeden Mittwoch Bauernmarkt.

Italiano :

Mercato locale ogni mercoledì.

Espanol :

Mercado local todos los miércoles.

