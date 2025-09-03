Marché hebdomadaire du mercredi Village Barèges
Marché hebdomadaire du mercredi Village Barèges mercredi 3 septembre 2025.
Marché hebdomadaire du mercredi
Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-09-03 09:00:00
fin : 2025-10-31 13:00:00
2025-09-03
Tous les mercredis, marché de pays.
Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Wednesday, local market.
German :
Jeden Mittwoch Bauernmarkt.
Italiano :
Mercato locale ogni mercoledì.
Espanol :
Mercado local todos los miércoles.
