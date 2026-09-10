Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Marché hebdomadaire du mercredi

Place gaston larrieu Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-19 09:00:00

fin : 2027-05-19 12:30:00

Date(s) :

2027-05-19

A Eugénie les Bains retrouvez votre marché hebdomadaire tous les mercredis matins.

Vous pourrez découvrir des producteurs et artisans locaux sur la place gaston larrieu et la place des arènes.

En plus de ce marché alimentaire vous trouverez des exposants de vêtements, des livres, … et bien d’autres petites choses qui feront votre bonheur.

Attention le sens de circulation les jours de marché dans la rue principale est à sens unique ! .

Place gaston larrieu Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 15 37

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English : Marché hebdomadaire du mercredi

L’événement Marché hebdomadaire du mercredi Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-28 par Tourisme Aire Eugénie