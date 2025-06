Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 28 juin 2025 08:00

Haute-Vienne

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-06

2025-09-13

2025-09-20

2025-09-27

2025-10-04

2025-10-11

2025-10-18

2025-10-25

2025-11-01

2025-11-08

Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du samedi matin.

Retrouvez tous les producteurs exclusivement sur la place de l’église. Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand ou encore parking de la rue des Fossés. Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, miel, et bien d’autres spécialités. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

