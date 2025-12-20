Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du vendredi matin.

Retrouvez tous les producteurs exclusivement sous la halle couverte de la place René Gillet (ex champ de foire).

Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.

Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, et bien d’autres spécialités. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

