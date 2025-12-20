Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne
Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne vendredi 9 janvier 2026.
Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du vendredi matin.
Retrouvez tous les producteurs exclusivement sous la halle couverte de la place René Gillet (ex champ de foire).
Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.
Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, et bien d’autres spécialités. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne
L’événement Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Val de Vienne