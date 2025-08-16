Marché hebdomadaire Ernolsheim-Bruche

Marché hebdomadaire Ernolsheim-Bruche samedi 16 août 2025.

Marché hebdomadaire

17 Allée du Stade Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Chaque mercredi, découvrez le marché hebdomadaire d’Ernolsheim-Bruche où vous trouverez des produits frais et gourmands. Maraîcher, boucher, chocolatier, pâtissier, apiculteur et bien d’autres vous attendent avec un large choix de délices sucrés et salés.   .

17 Allée du Stade Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 00 67 

