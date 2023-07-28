Marché hebdomadaire jeudi fin d’après-midi La Touche
Marché hebdomadaire jeudi fin d’après-midi La Touche mercredi 1 avril 2026.
Marché hebdomadaire jeudi fin d’après-midi
La Touche Drôme
Début : Jeudi 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-12-31 20:00:00
Marché hebdomadaire à la Touche tous les jeudi fin d’après-midi.
La Touche 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 90 10 mairie.la.touche@orange.fr
English : Marché hebdomadaire jeudi fin d’après-midi
Weekly market at La Touche every Thursday late afternoon.
