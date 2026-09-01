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Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin

vendredi 25 septembre 2026 · La Ferme Guilhembaqué · Laroin

Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
La Ferme Guilhembaqué
Adresse
31 rue principale
Ville
64110 Laroin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Laroin

Marché hebdomadaire

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Tous les vendredis soirs de l’année, la ferme Guilhembaque accueille des maraichers locaux qui viennent vous proposer leurs produits de qualité.   .

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@ferme-guilhembaque.fr

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English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Laroin a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Pau

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