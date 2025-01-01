Marché Hebdomadaire Lignières Lignières
Marché Hebdomadaire Lignières Lignières mercredi 1 janvier 2025.
Marché Hebdomadaire Lignières
Place Roger Salengro Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-01-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2025-01-01 2026-01-01
Le marché à Lignières s’anime tous les lundis matin, sous la halle du XVIème et ses rues adjacentes.
Produits de saison, régionaux, bio, de l’alimentaire au textile, un moment de convivialité incontournable à Lignières. .
Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18
English :
The Lignières market comes alive every Monday morning in the 16th-century market hall and adjacent streets.
German :
Der Markt in Lignières belebt sich jeden Montagmorgen in der Markthalle aus dem 16. Jahrhundert und den angrenzenden Straßen.
Italiano :
Il mercato di Lignières si anima ogni lunedì mattina nella sala del mercato coperto del XVI secolo e nelle vie adiacenti.
Espanol :
El mercado de Lignières se anima cada lunes por la mañana en el mercado cubierto del siglo XVI y sus calles adyacentes.
