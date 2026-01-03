Marché hebdomadaire Luxeuil-les-Bains
Marché hebdomadaire Luxeuil-les-Bains samedi 3 janvier 2026.
Marché hebdomadaire
Place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-01-03 08:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28
Primeurs, alimentation, boucherie, fromagerie, produits locaux, habillement, miel, … Les samedis matins, place Saint-Pierre. Brocante les 1er samedis du mois. .
Place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
English : Marché hebdomadaire
