Marché hebdomadaire

Place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 08:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Primeurs, alimentation, boucherie, fromagerie, produits locaux, habillement, miel, … Les samedis matins, place Saint-Pierre. Brocante les 1er samedis du mois. .

Place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-02-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)