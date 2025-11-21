Marché Hebdomadaire Mommenheim

Marché Hebdomadaire

Vendredi 2025-11-21 16:00:00

2025-12-12 19:00:00

2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Ce marché accueille des producteurs locaux qui proposent une large variété de produits alimentaires frais et du terroir produits laitiers, fruits, légumes bio, miel, viande, charcuterie, et bien d’autres saveurs sauront éveiller vos papilles et ravir tous les gourmands.

Rendez-vous au marché hebdomadaire des producteurs locaux de Mommenheim tous les vendredis de 16h à 19h00, à la Grange Dîmière.

En faisant vos achats sur le marché, vous contribuez à soutenir les circuits courts et à dynamiser l’économie locale.

De plus, des animations ponctuelles sont régulièrement organisées par les associations locales tartes flambées, pizzas, soirées à thème, etc.

7 rue de l'Église Mommenheim 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 62 05 mairie@mommenheim.fr

English :

The market features local producers offering a wide variety of fresh local produce: dairy products, fruit, organic vegetables, honey, meat, charcuterie and many other flavors to tantalize your taste buds and delight all gourmets.

German :

Dieser Markt beherbergt lokale Produzenten, die eine große Vielfalt an frischen Lebensmitteln aus der Region anbieten: Milchprodukte, Obst, Biogemüse, Honig, Fleisch, Wurstwaren und viele andere Geschmacksrichtungen werden Ihre Geschmacksknospen wecken und alle Feinschmecker begeistern.

Italiano :

Questo mercato presenta produttori locali che offrono un’ampia varietà di prodotti freschi e locali: latticini, frutta, verdure biologiche, miele, carne, salumi e molti altri sapori per stuzzicare il palato e deliziare tutti i buongustai.

Espanol :

Este mercado alberga a productores locales que ofrecen una gran variedad de productos frescos de la tierra: productos lácteos, fruta, verduras ecológicas, miel, carne, charcutería y muchos otros sabores para deleitar el paladar y hacer las delicias de todos los gourmets.

