Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines

Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines jeudi 6 novembre 2025.

Marché hebdomadaire

Place Beaubernard Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 08:00:00
fin : 2025-12-04 13:00:00

Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Le jeudi, le marché a lieu place Beaubernard, à Montceau fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, fromages, pain. Présence d’un remouleur une semaine sur deux.   .

Place Beaubernard Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03  foiresetmarches@montceaulesmines.fr

English : Marché hebdomadaire

German : Marché hebdomadaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II