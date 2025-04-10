Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines
Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines jeudi 6 novembre 2025.
Marché hebdomadaire
Place Beaubernard Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Le jeudi, le marché a lieu place Beaubernard, à Montceau fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, fromages, pain. Présence d’un remouleur une semaine sur deux. .
Place Beaubernard Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03 foiresetmarches@montceaulesmines.fr
