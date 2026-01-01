Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines

Marché hebdomadaire

Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 08:00:00

fin : 2026-12-29 12:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-01-31 2026-02-03 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-28 2026-03-03 2026-03-07 2026-03-10 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-21 2026-03-24 2026-03-28 2026-03-31 2026-04-04

Deux fois par semaine, le long du canal du Centre, s’installent une centaine d’exposants pour l’un des plus importants marchés de la région fruits et légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, fleurs, équipement de la personne, etc. .

Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03 foiresetmarches@montceaulesmines.fr

