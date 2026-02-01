Marché hebdomadaire

Place Beaubernard Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 08:00:00

fin : 2026-02-26 13:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Le jeudi, le marché a lieu place Beaubernard, à Montceau fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, fromages, pain. Présence d’un remouleur une semaine sur deux. .

Place Beaubernard Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03 foiresetmarches@montceaulesmines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-01-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II