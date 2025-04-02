Marché hebdomadaire Centre-ville Montchanin
Marché hebdomadaire Centre-ville Montchanin mercredi 5 novembre 2025.
Marché hebdomadaire
Centre-ville Avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 08:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
Marché hebdomadaire le long de l’avenue de la République et sur la place de l’Église. Vous y trouverez des marchands de fruits et légumes, viandes, fromages, vêtements, accessoires… .
Centre-ville Avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 72 52 13 communication@mairie-montchanin.org
English : Marché hebdomadaire
German : Marché hebdomadaire
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché hebdomadaire Montchanin a été mis à jour le 2025-08-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II