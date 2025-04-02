Marché hebdomadaire Morbier
Marché hebdomadaire Morbier mercredi 5 novembre 2025.
Marché hebdomadaire
Place du Crétet Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 08:00:00
fin : 2025-11-19 13:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
Les mercredis, marché alimentaire de 8h à 13h. .
Place du Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 02 39
