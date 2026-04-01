Marché hebdomadaire Morbier Morbier
Marché hebdomadaire Morbier Morbier mercredi 22 avril 2026.
Morbier
Marché hebdomadaire Morbier
Place du Crétet Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 08:00:00
fin : 2028-02-23 13:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Les mercredis, marché alimentaire de 8h à 13h. .
Place du Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 02 39
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English : Marché hebdomadaire Morbier
L’événement Marché hebdomadaire Morbier Morbier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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