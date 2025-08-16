Marché hebdomadaire Niederhaslach
Marché hebdomadaire Niederhaslach samedi 16 août 2025.
Marché hebdomadaire
place de l’eglise Niederhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-16 08:00:00
fin : 2025-11-10 12:00:00
Date(s) :
2025-08-16 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-27
Existant depuis 1917, la Ferme Meyer est une belle histoire de famille chaque semaine vous pourrez trouver
légumes de la ferme mais aussi provenant de différents producteurs locaux.
Les fruits
De Sicile En Hiver, différents agrumes comme des oranges, des citrons, etc…
En Été des abricots, plusieurs variétés de pêches, des nectarines ou bien même
du melon.
Locaux Toute l’année des pommes
En Été des poires, des fraises, des quetsches, des mirabelles ainsi que des myrtilles.
Les produits laitiers
Différentes types de fromages Munster, Tomme, Fromage frais produits par la Vallée d’Agol
Des yaourts aux fruits et nature ainsi que des crèmes chocolat, vanille et caramel du Climont
Les œufs et le lait
Des oeufs
Du lait cru de la ferme qui se conserve 2 jours tel quel et 5 jours si vous le faites bouillir. .
place de l’eglise Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 48 47 earlmeyer@orange.fr
