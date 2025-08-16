Marché hebdomadaire Niederhaslach

Marché hebdomadaire Niederhaslach samedi 16 août 2025.

Marché hebdomadaire

place de l’eglise Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 08:00:00

fin : 2025-11-10 12:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-27

Existant depuis 1917, la Ferme Meyer est une belle histoire de famille chaque semaine vous pourrez trouver

légumes de la ferme mais aussi provenant de différents producteurs locaux.

Les fruits

De Sicile En Hiver, différents agrumes comme des oranges, des citrons, etc…

En Été des abricots, plusieurs variétés de pêches, des nectarines ou bien même

du melon.

Locaux Toute l’année des pommes

En Été des poires, des fraises, des quetsches, des mirabelles ainsi que des myrtilles.

Les produits laitiers

Différentes types de fromages Munster, Tomme, Fromage frais produits par la Vallée d’Agol

Des yaourts aux fruits et nature ainsi que des crèmes chocolat, vanille et caramel du Climont

Les œufs et le lait

Des oeufs

Du lait cru de la ferme qui se conserve 2 jours tel quel et 5 jours si vous le faites bouillir. .

place de l’eglise Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 48 47 earlmeyer@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché hebdomadaire Niederhaslach a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig