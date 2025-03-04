Marché hebdomadaire

Place de la mairie Praz-sur-Arly Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 08:30:00

fin : 2025-03-04 13:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Sur la place de la mairie vous trouverez de nombreux produits charcuteries et fromages, miel et autres stands.

.

Place de la mairie Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 90 57 info@prazsurarly.com

English : Weekly market

In the town hall square, you’ll find a wide range of delicatessen and cheese products, honey and other stalls.

L’événement Marché hebdomadaire Praz-sur-Arly a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de Praz-sur-Arly