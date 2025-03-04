Marché hebdomadaire Praz-sur-Arly
Marché hebdomadaire Praz-sur-Arly mercredi 24 décembre 2025.
Marché hebdomadaire
Place de la mairie Praz-sur-Arly Haute-Savoie
Début : Mercredi 2025-12-24 08:30:00
2025-12-24
Sur la place de la mairie vous trouverez de nombreux produits charcuteries et fromages, miel et autres stands.
Place de la mairie Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 90 57 info@prazsurarly.com
English : Weekly market
In the town hall square, you’ll find a wide range of delicatessen and cheese products, honey and other stalls.
