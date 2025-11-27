Marché hebdomadaire Saint-Astier

Marché hebdomadaire Saint-Astier jeudi 27 novembre 2025.

Saint-Astier Dordogne

27 novembre 2025

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras sur la place de la République.

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Marché hebdomadaire

This weekly market is one of the most important of the department. It extends over the entire city center. On Thursday mornings, it is an unmissable event, which gives pride of place to local gastronomy and local producers.

Fat market under the market hall.

German : Marché hebdomadaire

Dieser Wochenmarkt ist einer der größten des Departements. Er erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum. Am Donnerstagmorgen ist er ein unumgänglicher Termin, bei dem die lokale Gastronomie und die Erzeuger aus der Region im Mittelpunkt stehen.

Marché au gras (Fettmarkt) in der Markthalle.

Italiano :

Questo mercato settimanale è uno dei più grandi del dipartimento. Copre tutto il centro della città. È un appuntamento da non perdere il giovedì mattina, con la gastronomia e i produttori locali.

Marché au gras in Place de la République.

Espanol : Marché hebdomadaire

Este mercado semanal es uno de los más importantes del departamento. Se extiende por todo el centro de la ciudad. Los jueves por la mañana es una cita ineludible, centrada en la gastronomía y los productores locales.

El mercado de la grasa bajo la sala del mercado.

