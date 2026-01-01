Marché hebdomadaire

Place Jean Jaurès Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 07:00:00

fin : 2026-02-02 13:00:00

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Fruits, légumes, produits locaux, habillement, accessoires, … .

Place Jean Jaurès Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 06 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-02-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)