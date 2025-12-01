Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois

Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois mercredi 31 décembre 2025.

Marché hebdomadaire

Place de l’Eglise Saint-Maurice-en-Gourgois Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 08:00:00
fin : 2025-12-31 13:00:00

Date(s) :
2025-12-31

Marché alimentaire
Place de l’Eglise Saint-Maurice-en-Gourgois 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 30 12  maire@saint-maurice-en-gourgois.fr

English : Marché hebdomadaire

Food market

German : Marché hebdomadaire

Lebensmittelmarkt

Italiano : Marché hebdomadaire

Mercato alimentare

Espanol : Marché hebdomadaire

Mercado alimentario

L’événement Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois a été mis à jour le 2025-10-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès