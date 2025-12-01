Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois
Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois mercredi 31 décembre 2025.
Marché hebdomadaire
Place de l’Eglise Saint-Maurice-en-Gourgois Loire
Début : 2025-12-31 08:00:00
fin : 2025-12-31 13:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Marché alimentaire
Place de l’Eglise Saint-Maurice-en-Gourgois 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 30 12 maire@saint-maurice-en-gourgois.fr
English : Marché hebdomadaire
Food market
German : Marché hebdomadaire
Lebensmittelmarkt
Italiano : Marché hebdomadaire
Mercato alimentare
Espanol : Marché hebdomadaire
Mercado alimentario
L’événement Marché hebdomadaire Saint-Maurice-en-Gourgois a été mis à jour le 2025-10-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès