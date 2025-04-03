Marché hebdomadaire Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines

Marché hebdomadaire

Rue Jean Laville Domaine de la Trèche Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 16:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Un p’tit marché pas comme les autres à la Trèche, tous les jeudis de 16h à 19h venez rencontrer producteurs, artisans et commerçants locaux attachés à une ambiance conviviale et prêts à répondre à toutes vos questions.

Les curiosités de ce marché un drive est proposé chaque semaine pour commander chez des producteurs qui ne peuvent être présents sur place (toutes les infos sur https://drive-sanvignes.fr) des animations régulières proposées par le collectif qui anime ces jeudis après-midi ou par des associations du secteur, une maxi boîte à livres éphémère, la Boutique Change de mains, proposée par l’association Sel Essentiel, vous propose des vêtements en bon état et de saison gratuits. .

Rue Jean Laville Domaine de la Trèche Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 20 04 60 sanvigneslocal@tutanota.com

