Marché hebdomadaire Sarre-Union
Marché hebdomadaire Sarre-Union mercredi 19 novembre 2025.
Marché hebdomadaire
Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-19 08:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. Ventes de produits régionaux, vêtements… Commerces à proximité. .
Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 14 74
L’événement Marché hebdomadaire Sarre-Union a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue