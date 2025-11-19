Marché hebdomadaire

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 08:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. Ventes de produits régionaux, vêtements… Commerces à proximité. .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 14 74

