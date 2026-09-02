Informations pratiques

Sarre-Union

Marché hebdomadaire

Place de la République Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 08:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30

Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. Ventes de produits régionaux, vêtements… Commerces à proximité. .

Place de la République Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 14 74 mairie@ville-sarre-union.fr

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English :

L’événement Marché hebdomadaire Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue