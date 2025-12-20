Marché hebdomadaire Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne

Début : 2026-01-04

fin : 2026-02-01

Date(s) :

Tous les dimanches matins, place de l’Eglise.

Stands présents

– tous les dimanches boulanger, O Levain Prince producteur de légumes, La Marmite et ses mille légumes producteur oeufs de cailles et de poules, La Ferme des Calinettes.

– 2 dimanches par mois fromages de chèvres Mme Paraud

– 1 dimanche par mois fromages de vaches Mme Claire.

Présence du stand de l’apicultrice Cécile Bécé, Madame Miel , les semaines paires: miel de fleurs sauvages du Limousin, propolis, alcoolat de Propolis, wraps en cire, roll on SOS Spots. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33

English : Marché hebdomadaire Séreilhac

