Marché hebdomadaire, Sury-près-Léré
Marché hebdomadaire, Sury-près-Léré jeudi 1 janvier 2026.
Marché hebdomadaire
Route de Belleville Sury-près-Léré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-01 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:30:00
Date(s) :
2026-01-01
Marchés hebdomadaire de Sury-Près-Léré à la Halle couverte.
Marché hebdomadaire de Sury-Près-Léré. .
Route de Belleville Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sury-Près-Léré monthly markets at the covered market hall.
L’événement Marché hebdomadaire Sury-près-Léré a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois