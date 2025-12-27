Marché hebdomadaire Thann

Marché hebdomadaire

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-02 08:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Divers stands confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir….

Le marché hebdomadaire est incontournable pour tous ceux qui aiment les bons produits de saison, du terroir et l’ambiance conviviale. Vous y trouverez divers stands confection, fromages, boucherie, fleuriste…. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Various stands: clothing, cheese, butcher’s shop, florist, local products….

