Marché hebdomadaire Thann
Marché hebdomadaire Thann vendredi 2 janvier 2026.
Marché hebdomadaire
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
2026-01-02
Le marché hebdomadaire est incontournable pour tous ceux qui aiment les bons produits de saison, du terroir et l’ambiance conviviale. Vous y trouverez divers stands confection, fromages, boucherie, fleuriste…. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Various stands: clothing, cheese, butcher’s shop, florist, local products….
