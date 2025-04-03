Marché hebdomadaire, tous les jeudis matins

Place des Martyrs Imphy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 09:00:00

fin : 2025-12-18 12:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Vous y trouverez de quoi remplir votre panier…poissons, légumes, fuits, oeufs, viandes mais aussi des vêtements, des chaussures, des tissus etc. .

Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00

L’événement Marché hebdomadaire, tous les jeudis matins Imphy a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sud Nivernais