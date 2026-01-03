Marché hebdomadaire, tous les samedis matins La Machine

Marché hebdomadaire, tous les samedis matins

Avenue de la République La Machine Nièvre

Vous y trouverez de quoi remplir votre panier…poissons, légumes, fruits, œufs, viandes mais aussi des vêtements, des chaussures, des tissus etc. .

Avenue de la République La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 49 00

English : Marché hebdomadaire, tous les samedis matins

